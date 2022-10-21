ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙　折實均價1.4萬　入場費276.3萬

《施政報告》出爐後首個新盤開價，為恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna今日（21日）公布首張價單，提供113伙，折實平均呎價為14,088元，為ONE INNOVALE系列最平的一期。當中最平的開放式戶，折實入場費僅276.3萬元，預計為今年入場費最低的新盤。

今年入場費最低新樓盤

是次最平的開放式戶為E座1樓5室，實用面積186平方呎，入場費僅276.3萬元，售價較項目第一期開放式戶入場單位（226呎）的折實價296.2萬元，更低約20萬元或6.7%。至於項目第二期的開放式戶入場單位，實用面積221平方呎，折實價306.8萬元。

林達民：首張價單屬「相當忍讓價」

恒基物業代理營業 （一） 部總經理林達民形容，首張價單為「相當忍讓價」，較預期定價低開2%，期望定價可引起市場關注，有信心項目跑贏其他區域的樓盤。他續指，項目明天接受公眾認購登記，及後隨即開放示範單位與公眾參觀，最快有機會月內推售。

ONE INNOVALE - Cabanna首張價單提供113伙，涉開放式至三房戶型，實用面積由186至683平方呎。當中開放式戶佔13伙、一房佔69伙、 兩房佔26伙，以及三房佔5伙。

整批價單定價297.1萬至1,012.7萬元，價單呎價由14,438元至16,559元，以最高折扣7%計，折實售價由276.3萬至941.8萬元，折實呎價由13,428元至15,400元。首批113伙以定價計算，市值約5.7億元。

第一、二期首批均價1.41萬至1.43萬

恒地粉嶺北馬適路新盤項目ONE INNOVALE系列於今年7月底才正式推盤公布首張價單，當時項目第一期Archway首批推出123伙，折實平均呎價14,168元，開放式戶折實入場價由296.2萬元。

隨後在9月中又推出項目第二期Bellevue，當時第二期首批涉及83伙，開放式戶入場單位折實價為306.8萬元。首批折實平均呎價為14,398元，較項目第一期Archway首批均價14,168元，高出1.6%。

ONE INNOVALE - Cabanna主打一房單位

ONE INNOVALE-Cabanna 涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，提供565伙，單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。

ONE INNOVALE - Cabanna日前開放示範單位予傳媒參觀，屬無改動示範單位，按照E座10樓1室搭建，實用面積683平方呎，屬三房套儲物室間隔。

↓↓三房無改動示範單位↓↓