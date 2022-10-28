CCL連跌第3周至168.21　累跌1.41%　新界東樓價5連跌後反彈1.22%

本港樓價持續向下，反映本樓價走勢的中原CCL最新報168.21，按周跌0.17%，跌至246周以來低位，重返2018年2月水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL進一步向下，距離160點低位，僅相差8.21點或5.13%，估計2022年底前將達至該低位。

黃良昇指出，持續加息，樓價續跌。CCL連跌3周共1.41%，指數繼續創新低。10月24日恒指急挫，同期拆息向升，對樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

受利率上升因素影響，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯，以致CCL（中小型單位）與CCL（大型單位）的差距逐步拉闊。今年7月美國第四度加息後，CCL（中小型單位）由174.24點跌至166.81點，近9周累跌4.26%。

房屋問題困擾香港已久，《施政報告》提出措施解決房屋短缺。（廖雁雄攝）

同期CCL（大型單位）由176.59點降至175.14點，僅跌0.82%。兩個指數差距由2.35點持續拉闊到現時的8.33點，相差接近10點。利率續升，預期CCL（中小型單位（持續下調，與CCL（大型單位＿距離擴大到接近15點。

九龍及港島CCL均重返17年11月水平

四區方面，港九樓價續創新低，新界兩區單周反彈，相信樓價跌勢未止。九龍CCL_Mass報159.32點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.29%，連跌3周共3.12%。港島CCL_Mass報170.68點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.54%，連跌3周共1.77%。

至於新界東CCL_Mass報179.78點，為近194周第3低，重返2019年2月水平，不過按周升1.22%，為連跌5周後單周反彈。新界西CCL_Mass報161.29點，按周升1.21%，上周指數為近131周次低。