山頂道20號4700呎洋房俯瞰維港　影后妮歌潔曼曾入住 ｜豪宅直撃

The V Group旗下山頂道20號洋房項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」，擬推出招標發售。項目包括4座洋房，分別名為「Carlyle」、「Avalon」、「Napier」及「Webster」，各樓高3層，實用面積由3,722至4,740平方呎、另連1,472至2,259平方呎花園，每座均設有私人室外無邊泳池、私人電梯及車庫等。



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1號屋總面積近萬呎 影后妮歌潔曼曾入住

項目的每幢大宅均以奶白色的石灰岩建造，坐落在有逾半世紀的羅漢松林之中。是次開放予傳媒參觀的為1號屋「Carlye」，全屋實用面積4,740平方呎，為4幢洋房之中面積最大。若計及1,085平方呎頂層天台、1,472平方呎花園，以及地庫停車位等，總樓面面積達9,419平方呎。

「Carlye」的其中一個賣點，是曾吸引國際級影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於去年來港拍攝劇集《Expats》期間入住，當時她表示非常滿意，更親筆寫下答謝信予The V Group創辦人陳韻雲。

至於項目另一賣點，是每座洋房位於霧線以下，可俯瞰維港景致。

↓↓1號屋「Carlye」內部直撃↓↓

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總投資額約15億

曾任地產代理監管局主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲早前受訪時表示，TWENTY PEAK ROAD BY V位於霧線以下、可飽覽維港景，加上洋房數目少，故不會急於出售。

翻查資料，陳韻雲於2012年以7.5億元購入山頂道20號擬作重建，每呎樓面地價5.8萬元，創下當時全港屋地呎價第三高。其後與政府達成協議，補價2.865億元發展成現時4幢洋房，估計總投資額約為15億元。項目去年11月已上載樓書，原定今年初推出，惟因第五波疫情爆發，暫緩推售。