土瓜灣道危樓地舖獲市建局2877萬收購　半世紀升值近300倍

去年3月份市建局公布啟動土瓜灣道/榮光街重建計劃，將收回53個街號的舊樓，以興建約900個單位。據最新資料，市建局新近斥資2,877萬元收購重建計劃範圍內的舖位，是次成交價較原業主54年前買入價9.75萬元，帳面大幅升值294倍。

上述大幅升值舖位為土瓜灣道25號地舖，在10月11日以2,877萬元易手，新買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY。該舖位早於1968年5月，由梁姓業主以9.75萬元買入該舖位，直至2018年7月再遺產形式轉讓予另一位梁姓人士。以最新市建局收購價計算，該舖位在過去54年，帳面升值2,867.25萬元，升幅高達294倍。

近20年屢接維修令、違例建築清拆令

上述舖位所在大廈，在2008年及2021年接獲維修令，反映大廈殘舊有導致危險的狀況，同時早在2002年起，至少接獲違例建築清拆令。據悉，上述舖位面積約900平方呎，早前曾叫價3,500萬元，即新成交價較叫價回落17.8%，成交呎價近3.2萬元。

去年啟動重建計劃 每呎收購價近1.78萬

此外，上述舖位亦正位於市建局啟動土瓜灣道/榮光街重建發展計劃的範圍內，該重建計劃於2021年3月啟動，涉及53個街號，包括土瓜灣道1至15號及17至31號（單數）、馬頭圍道111至127D號（單數）、啟明街1至5號及11至19號（單數）、玉成街1至7號（單數）及2至12號（雙數）、鴻福街2至6號及10至14號（雙數）。

及後在今年6月底，市建局進一步公布，向土瓜灣道／榮光街重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，每呎實用面積收購價為17,798元。