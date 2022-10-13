財團高市價五成誘小業主沽貨不果　土瓜灣舊樓收購宣告失敗

有財團近年向土瓜灣美景樓第一期舊樓展開收購行動，今年5月份更提出每呎高達1.6萬元的收購價，高市價五成，冀吸引餘下小業主出售其物業。不過，收購最終宣告收敗。負責為發展商進行收購的代理公司近日於大廈張貼公告，指參與業權份數僅達78.09%、即未符合強拍門檻，發展商決定放棄收購。公告又指，部分業主要求每呎收購價達1.8萬元，較發展商出價再高12.5%。



受惠屯馬線開通，土瓜灣區內舊樓物業遂成為發展商的收購目標，連市建局亦在區內展開多項收購。上述土瓜灣美景樓第一期位於美景樓2號，為一幢1964年落成的住宅物業，現提供701伙。項目地盤面積約4.54萬平方呎，可建樓面高達約40.88萬平方呎，屬市區少有大型地盤。

提每呎收購價約1.6萬 高市價五成

據了解，美景樓舊樓收購活動至今已持續了逾八年，期間有多家財團曾沾手又退場，始終未能成功集齊業權。市傳曾「插旗」的發展商包括恒地（0012）及九龍建業（0034）等。

至於是次財團在今年5月份，曾向業主提出每呎收購價約1.6萬元，當時已集齊約70%業權。以該廈一伙實用面積450平方呎的單位計算，收購額高達720萬元。參考美景樓第二期近月成交，實用面積450平方呎的單位造價介乎438萬至480萬元，呎價約1萬元，反映發展商出價較市價高約50%至64%。

不過在10月10日，負責為發展商進行收購的地產代理在大廈貼出公告，指截至9月30日止，美景樓第一期全幢共760份業權份數之中，經發展商點算已簽合約僅共有593.5份業權，佔全幢大廈業權份收78.09%，意味該宗舊樓收購未能達到強拍門檻。

土瓜灣美景樓第一期舊樓收購失敗，地產代理張貼公告講解情況。（網上圖片）

公告指，收購未能達至80%業權份數的原因，是有業主要求每呎收購價1.8萬元，涉及61個單位，佔業權份數8.02%。另有業主沒有參與是次收購，涉及8.88%業權份數或67.5個單位，餘下5%業主則決定不賣或屬失蹤人口。

公告指，發展商決定放棄收購計劃，直至政府立法調低強拍門檻，屆時再根據當時市況重新訂定及啟動收購計劃，希望各業主能繼續參與聯合出售計劃。

參考市區舊樓物業的收購價，水漲船高，如去年8月份，市建局進行收購的九龍城盛德街／馬頭涌道的首個公務員建屋合作社重建項目，每呎收購價達至19,848元，創九龍區新高水平。