施政報告｜放寬強拍門檻至70％　田生：40個舊樓地盤即時符合要求

【施政報告2022／施政報告／李家超】特首李家超發表任內首份《施政報告》，當中提及建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成。專門從事收購活動的田生集團表示，若強拍門檻正式降低一成，旗下已持有逾七成業權的40個舊樓地盤即時符合要求。另有測量師預計，由於未來收購變得更容易，財團收購價將會降低約3％至5%。



《施政報告》指，為加快業權統一以利老舊市區重建，建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。相關措施將於今年內諮詢立法會和持份者。

向來為多家大型發展商進行收購活動的田生集團回覆《香港01》表示，該集團目前正進行收購多達511個舊樓地盤，總地盤面積高達約436萬平方呎，若全部成功重建，總可建樓面高達3,723萬平方呎。

田生區永華：應豁免重建項目收30%辣稅

該集團指，由於政府建議放寬強拍門檻，若措施正式落實，集團收購業權逾七成的40個舊樓項目，將即時符合新強拍門檻。該40個舊樓項目，地盤面積介乎4,500至48,000平方呎，相關地盤重建後，可建樓面面積將高達約324.59萬平方呎。

雖然舊樓收購活動更容易進行，但田生集團主席區永華認為，新措施「有幫助、但影響不大」。他指，目前收購舊樓的財團通常以公司名義入市，因此需要繳付高達樓價30%的辣招稅，大部分稅款（25.75%）需在日後拆樓時才可申請退回，情況嚴重影響發展商的現金流，資金通常會被綁兩至三年，拖慢收購進度。因此，區永華建議，只要財團進行收購時，能夠向政府部門證明入市屬收購重建活動，便可免卻繳付辣招稅。

測量師料財團收購價下挫3％至5%

至於華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，強拍門檻降低10%將成為收購項目的關鍵，部分項目將「唔夠數變成即時夠數」，料未來發展商更容易過關、更易作收購，未來財團收購價至少回落3％至5%。雖然舊樓收購難度有所降低，但他認為，市區舊樓併購依然會以慣常進行收購的本地財團為主，未必會吸引新的市場競爭者。

樂風周佩賢：曾擱置、胎死腹中項目將重啟

近年頻頻在市區進行舊樓收購的樂風集團，其主席周佩賢表示，歡迎政府最新做法，又指目前市區老化速度較重建更加快，舊樓樓齡年年遞升，但部分項目卻因為業權複雜性、小業主失蹤或叫價進取，而導致收購項目停滯不前。她預計，政府放寬強拍門檻後，集團早前曾經擱置、胎死腹中的舊樓收購項目將會重啟，不過詳情不便透露。

問及未來財團收購價會否進一步降低，周佩賢則透露，放寬強拍門檻料只影響收購項目數量，收購價最終依然由土地審裁處把關，由專業人士進行估價，相信小業主的權益能獲得足夠的保障。