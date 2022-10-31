華潤、保利啟德澐璟公布樓書　涉582伙　定價參考九龍站樓盤

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德承富里2號澐璟（PANO HARBOUR）今日（31日）公布樓書，全盤提供582伙，包括576伙分層戶及6伙臨海大宅，面積最細的一房單位實用面積371平方呎；面積最大為臨海大宅，實用面積達4,850平方呎。

華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，最快本周對外開放澐璟示範單位。銷售中心佔地約3萬平方呎，設有6個示範單位，包含兩房至四房戶型，其中兩個連裝修。

首批或推4房大戶 面積最大2088呎

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀則表示，項目上周五已獲批預售文件，今上載樓書。由於市場對大單位的查詢熱烈，故首批不排除包括部分四房單位，短時間內將公布銷售安排，定價將參考九龍站項目及一線海景物業。

她又指，項目設有116伙四房海景單位，分布第一、二座，實用面積由1,197至2,088平方呎，戶戶設有私人電梯大堂。

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最密一層7伙 最細一房戶371呎起

據樓書資料，澐璟設有6座高座大廈，其中第1、2、5、6及8座密度較低，普遍一層只有2至3伙；而第3A及3B座大部分樓層則一層提供7伙。項目另提供6幢臨海大宅。

戶型方面，項目提供一房至四房戶，當中佔約七成為兩至三房。另設特色戶及臨海大宅，分層戶實用面積由371至3,442平方呎；至於6伙臨海大宅的實用面積介乎4,294至4,850平方呎。

全盤面積最細單位，位於第3A座5樓至12樓及15樓至20樓的D室，實用面積371平方呎，屬一房間隔；至於面積最大為臨海大宅Mansion C（HARBOUR WAVE）Villa 8，實用面積4,850平方呎，位於整個屋苑最前方、面向維港及貼近海濱長廊的位置。項目提供300多個車位。

澐璟的關鍵日期為2024年12月，樓花期逾兩年。翻查資料，華潤及保利於2019年6月透過合資形式以129.16億元投得項目所在地皮（啟德第4C區1號住宅地），每呎樓面地價18,080元。