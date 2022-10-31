萬科周銘禧：樓市已接近觸底　明年底推大埔馬窩路項目

萬科香港近年積極發展住宅項目， 短短五年間已推出至少4個新盤。集團執行董事兼副總經理周銘禧接受訪問時表示，現時本港樓市剛需仍然強勁，加上疫情逐漸放緩，政府持續放寬防疫限制，11月份亦有兩項國際盛事舉行，他相信經濟會慢慢好轉。他又估計，現時樓市已接近觸底，通關料對經濟帶來正面影響，將有助樓市未來繼續向上發展。



「背向祖國，面向世界」 周銘禧：對港樓有信心

雖然美國近期不斷上調利率，而港銀亦已跟隨加息，但周銘禧認為，香港與其他國家相比仍然處於較低息水平，加上市場已逐步消化加息因素，故認為加息未必對樓市造成太大負擔。他強調，香港擁有一個非常獨特的戰略位置，「背向祖國，面向世界」，長遠而言有信心樓市會平穩發展。

集團旗下長沙灣全新住宅項目連方（BONDLANE ）醞釀推出，周銘禧表示，連方合共提供兩個項目，涉逾550伙。其中，連方 l 提供涉及158伙，最快本周內公布首張價單，首批最少50伙，涵蓋開放式至兩房戶型，特色戶或於首輪銷售後以招標形式推出。

擬為部分單位提供組合傢俬優惠

示範單位亦最快本周對外開放，包括兩伙交樓標準示範單位，實用面積分別232及266平方呎，同屬開放式戶，但一伙為Studio，另一伙為Studio Plus。周銘禧指，單位樓底高3.5米，故可利用組合傢俬打造上、下層，上層為寢區，下層為活動空間。他又透露，正研究為部分單位提供組合傢俬優惠。

周銘禧預告，連方 l 的定價將會參考九龍區及南昌站一手項目成交，又指會以合理價推盤，期望最快11月中推售。

另外，連方系列的兩個項目，設有佔地超過3.7萬平方呎的基座商場，以步行街形式貫通， 其中連方 l 商場佔地為8,000平方呎。項目又提供約8,900平方呎的會所，當中連方 l 會所「BONE CLUB I」 佔地約3,000平方呎，設健身室，燒烤區及瑜伽區等。

大埔馬窩路2023年底至2024年分期推出

周銘禧又透露，同系的大埔馬窩路項目，預計於2023年底或2024年分期推出，規模大約1,500伙。至於貨尾方面，長沙灣The Campton及屯門上源的分層單位，分別已售出98%和99%，而上源的30間洋房，現僅餘最後一幢待沽。

至於西營盤15 Western Street已累售出逾80%單位，去年11月已入伙；何文田VAU Residence則已售出逾六成可售單位，預計明年中交樓，將適時以現樓形式重推。