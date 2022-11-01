內地客入市屯門黃金海岸　先啃辣稅170萬　料日後申退稅｜直撃

10月中出爐的《施政報告》宣布放寬樓市「辣招」，寬免合資格人才在居港七年後可獲退回在港置業的印花稅，與本港永久居民首置人士看齊。措施推出不足半個月，市場錄得一宗相關個案。有居港多年的內地人斥資685萬元，買入屯門黃金海岸三房戶，預計需要先繳三成「辣招稅」、即近170萬元，待居港滿七年及取得身份證後，再申退回「辣稅」。

美聯高級分區營業經理陸康誠表示，上述成交單位為屯門黃金海岸5座低層F室，實用面積約685平方呎，為三房連套房單位，面向西南。新買家為内地人士，心儀屋苑環境、價錢吸引，加上見新增的「買家印花稅」退稅安排，故不介意先付三成「辣招稅」先行入市。

↓↓屯門黃金海岸成交單位↓↓

成交呎價8200元 連簡單裝修

至於單位原業主原開價610萬元，雙方議價44萬至566萬元成交，呎價約8,263元。原業主於2012年以約268萬元購入上述單位，持貨十年，現帳面獲利約298萬元，期内物業升值約1.1倍。從相片可見，單位連有簡單裝修，外望園景。

陸康誠認為，早前《施政報告》公布放寬專才居港七年及取得身份證後可獲退回買家印花稅款項，此舉將可吸引內地客加快入市。