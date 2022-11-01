凱滙爆最大宗蝕讓　兩房5年貶值18%　業主慘輸223萬｜多相

因「疫苗抽獎」而受市場關注的觀塘大型豪宅屋苑凱滙，入伙僅約一年，新近錄得大幅貶值個案，屋苑一伙高層兩房戶以1,070萬元沽出，較五年前買入價帳面貶值近18%，成為屋苑蝕幅最勁的二手個案。

連雜費料實蝕逾280萬

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述成交為凱滙3座高層L室，實用面積592平方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景。單位今年初推出放盤，初時叫價1,600萬元，惟一直未獲承接。直至6月、9月份兩度減價至1,400萬及1,200萬元，業主見近月樓市走淡，加上股市表現屢創新低，心灰意冷下再度減價至1,070萬元終獲同一屋苑租戶承接，成交呎價18,074元。

↓↓凱滙成交單位相片↓↓

代理指，原業主早於2017年10月以1,293萬元買入上述單位，是次沽貨帳面蝕約223萬元，貶值17.5%。若計及原業主五年前入市時繳付的稅款48.5萬元，以及賣出時的佣金支出10.7萬元，預計實際損手金額高達282萬元。

據個別銀行就上址的網上估價為1,216萬元，即新成交價較估價低約146萬元或12%。

個別業主未住即沽貨 大賺過百萬

翻查屋苑過去成交資料，凱滙去年12月才錄得首宗二手成交，當時屋苑入伙不久，有少部分業主在「未曾入住」下、額外印花稅（SSD）剛鬆綁即沽貨，成功速賺超過一成，帳面大賺過百萬元。惟近月市況逆轉，屋苑亦錄得個別蝕讓個案，部分帳面蝕幅高達13%。