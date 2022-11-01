十大屋苑10月錄164宗成交　太古城呎價按月跌近一成

據中原地產統計，十大屋苑10月份錄得164宗成交，較9月少一宗，是近三個月低位，交投低位橫行。而十個屋苑中有兩個屋苑呎價按月回升。

太古城10月呎價跌幅最大

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城10月錄得15宗成交，按月上升25%，平均成交呎價16,433元，按月跌9.6%，為十個屋苑之中跌幅最大。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園10月錄得8宗成交，按月上升14.3%，平均呎價15,022元，按月升3.2%。惟屋苑兩房成交價屢創新低。

麗港城交投量、價回升

中原地產分區營業經理洪金興表示，麗港城10月交投量重返雙位數，全月錄11宗成交，較9月的9宗回升22.2%，平均呎價亦微升至12,307元，但仍屬近五年新低。

至於新界兩屋苑呈量、價俱跌，中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城10月錄約33宗成交，按月跌約17.5%，平均呎價約14,587元，亦較上月跌1.4%，價量齊跌。

嘉湖山莊呎價穿一萬元

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊錄得24宗成交，較9月少一宗，平均呎價按月急挫5.7%，跌穿1萬元關口至9,577元，創近四年單月新低。

中原陳永傑：樓市未有「減辣」 市場欠利好消息

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》塵埃落定，對樓市未有「減辣」措施，市民難免失望，市場亦缺乏利好消息，樓市悶局，加上近日股市波動，美國聯儲局議息在即，種種因素令二手交投橫行。

他指，踏入11月，市場預料美國聯儲局將再次加息，觀望氣氛籠罩，但市場憧憬加息周期開始步入尾聲，料樓市屆時轉勢較急，樓價有機會報復式反彈，吸引部份買家率先出動，偷步入市。