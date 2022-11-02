廣東道Apple毗鄰地舖叫租80萬　較高峰期金行租金累挫八成

受疫情拖累，核心區舖位租金繼續尋底。尖沙咀名牌集中地廣東道一個舖位劈價35%尋求租客，意向月租80萬元。該舖位在零售高峰期曾由連鎖金行周大福（1929）租用，高峰期月租達452萬元，意味目前叫租已較高峰累挫超過八成。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，上述招租物業為尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下4至5號舖，鄰近大型商場海港城，而與Apple Store僅相差一個舖位。該舖面積約2,518平方呎，現正交吉招租，意向月租約80萬元。據了解，該舖位在9月初才交吉，近月推出招租。

九年前高峰期周大福月租452萬

他續指，是次業主叫價克制，該舖前租客為連鎖個人護理產品連鎖店萬寧，當時月租曾約125萬元，反映業主因應市況作出調整，目前意向月租已較當時月租折讓超過35%。

另翻查資料，上述舖位在2013年零售高峰期時，曾由周大福租用，當時月租高達452萬元。即目前最新意向月租80萬元，較9年前高峰期累挫82.3%或372萬元。

尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下4至5號舖，鄰近大型商場海港城及Apple Store。（代理相片）

尖沙咀空置率10.7% 按年回落近5個百分點

對於零售市道走勢，鄧銘揚表示，近月消費券發放為零售市道帶來提振作用，加上隨著本地疫情漸趨穩定，防疫政策及措施均陸續放寬，大型活動如香港國際七人欖球賽及經濟高峰會等陸續舉行，料帶動零售需求，利好市道，相信不少租戶趁疫市租金調整期間，進駐核心區。

而據該行數據，尖沙咀區舖位空置率近月出現改善，9月份尖沙咀區舖位空置率錄得約10.68%，按年大幅下跌4.91個百分點。近期更有品牌大手承租巨舖，如內地服裝品牌李寧市傳以每月約200萬元租用尖沙咀廣東道30號新港中心地下G38F號舖連1樓139E號舖，暫為今年最大額租務成交，目前該舖位正在裝修中。