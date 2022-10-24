鰂魚涌英皇道大型商舖連35個車位　意向價3.6億放售

市場再有大碼商用物業放盤，鰂魚涌英皇道901至907號地下及一樓大型商舖連35個車位，新近推出放售，意向價為3.6億元。

負責獨家代理的高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰指，業主自1977年從發展商手上購入此物業，一直持有至今，是次為四十五年來首度於市場放售。物業總建築面積約25,220平方呎，地下及一樓建築面積分別約7,800及17,420平方呎。此外，是次出售還包括35個車位，該批車位沒有業權和使用權限制，可出租和出售予該大廈業主以外人士。

物業舖位由長情業主持有至今，從發展商購入後一直作酒樓用途。（高力提供）

王唯峰指，地下面向英皇道部份，舖面約11米闊及7.3米高，可分間作餐飲或零售業，預期租金每呎約70元至80元。地下後半部現提供另一個出入口，可加設內置樓梯及升降機連接一樓作餐廳、教育或醫療中心等用途，預期租金每呎約35元至40元。整個商舖預期總租金收入約90萬至100萬元。

他續指，面向英皇道的舖面寬闊，新買家可將其分間為兩個商舖，進一步提高租金收入。扣除車位價值後，舖位平均每呎叫價約1萬餘元，預期回報率可逾4%。除出售外，業主亦考慮出租物業。

位置上，物業坐落於鰂魚涌英皇道，樓上為住宅英麗閣，早在70年代入伙。從物業步行至港鐵鰂魚涌站約兩分鐘。物業除鄰近商業區太古坊及嘉里中心外，亦鄰近多個住宅重建項目，包括濱海街重建項目，芬尼街重建項目及英皇道前公務員合作社重建項目等，預期未來區內商舖配套需求將進一步提升。