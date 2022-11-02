澐璟903呎三房示範單位採漸變色　兒童臥室設攀岩牆｜多相

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合資的啟德承富里2號新盤澐璟，今日（2日）因天氣影響取消記者會，但首度公布三房示範單位，包括一伙經改動連裝修，以及一伙交樓標準單位。發展商表示，四房示範單位已供VIP優先預約參觀。另本周五（4日）起將對外開放項目展銷廳及示範單位。



今日開放的三房示範單位參照第5座28樓A室搭建，實用面積903平方呎，屬三房一套房連儲物房，座向西南，客飯廳布局分明，外連露台，廚房以梗廚設計。項目的標準層單位層與層之間高度為3.15米。

↓↓第5座28樓A室、連裝修及改動單位↓↓

+ 2

↓↓第5座28樓A室、交樓標準單位↓↓

兒童臥室設微型攀岩牆

當中，經改動示範單位以「RADIANT GARDEN」為設計靈感，以漸變色彩為主，由深紫色、栗色、鏽色逐漸過渡至琥珀色。屋內擺放不少藝術裝飾。單位設有主臥室、書房、半開放的藏品展示室，以及兒童臥室，兒童臥室內更設有微型攀岩牆。

保利置業 (香港) 銷售及市務部總監朱美儀表示，澐璟提供174個三房單位，分布在第5座、第6座及第8座，實用面積由781至1,525平方呎，大廳一律面向維多利亞海港，部分單位更兼享泳池景觀。