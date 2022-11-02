仲量聯行：未來五年北都區私樓落成量1.3萬伙　供應緊絀支持樓價

北部都會區成未來發展重鎮。仲量聯行發佈《香港住宅銷售市場綜述》指出，北部都會區的發展將帶動區內的住屋需求，未來五年區內將有約1.3萬私人住宅單落成，當中超過三成已預售，新供應緊絀的情況將支持該區樓價，令樓價跑贏大市。

北都區三成單位已預售

該行指出，新私樓供應緊絀的情況於北區尤其顯著。根據規劃署於2021年三月發佈的人口增長預測，北區人口於2023至2027年間將增加36,900人，但預測同期私人住宅供應量僅4,500伙，可容納約12,000人居住。

政府部署、創科企業進駐 帶動人口增加

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，施政報告已公佈更多北部都會區發展計劃的細節，該區將受惠於北都公路、中鐵綫及深港西部鐵路的基建項目，與其他區域的連繫及交通便捷程度將進一步加強，有助支持該區未來發展。

隨著交通網絡進一步擴大，將令區內人口增加，帶動住屋需求。該區同時被定位為香港另一個主要就業中心，政府已加快新田科技城的發展，並宣佈將金鐘道政府合署40%的辦公室樓面遷往北部都會區，將刺激住屋需求。此外，透過針對性、特別為吸引大灣區內創科企業而設的政策，北部都會區將吸引內地以至國際企業進駐新田科技城設立或擴展業務。

近月一手新盤成交量，新界區樓盤銷情較理想。（仲量聯行數據）

北部都會區樓價走勢較九龍佳

根據仲量聯行數據顯示，九龍樓價於過去12個月下跌7.5%，然而，元朗及北區樓價僅下跌5.2%。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，北部都會區的樓價走勢較九龍佳，顯示買家在跌市下對該區樓市仍有信心。作為香港未來的主要經濟增長引擎，北部都會區內住宅需求將見增長。