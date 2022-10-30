甯漢豪：造地不單是為解決住房問題　要棄「地剛剛夠就可以」思維

發展局局長甯漢豪今（30日）在網誌表示，《施政報告》從「提量、提速、提效、提質」四個方向，採取多管齊下的土地發展策略，壓縮造地程序，加速造地，長遠建立土地儲備，既為解決住的問題，亦為提升生活質素及增強香港的發展動能。她指，發展局會全力落實各項政策措施，以構建更宜居的香港。

十年熟地供應3280公頃

甯漢豪指，政府首次制訂並每年公布十年可發展土地、即熟地供應預測，會成為造地方面的其中一個工作指標。未來十年（即2023-24至2032-33年度）熟地供應量將達3,280公頃，已預留作房屋用途的用地預計可提供約49.3萬個房屋單位。

此外，新造土地來源包括「綠化地帶」檢討，除已納入各項發展計劃的1,200公頃「綠化地帶」土地，局方亦再識別了約255公頃、可供應達7萬個單位的「綠化地帶」土地，並會計入未來十年熟地供應內。

甯漢豪。（張浩維攝）

精簡法定程序 年底前提交條例草案

甯漢豪指，政府會繼續物色更多的土地發展機會，因為造地不單是為了解決住房的問題，也希望提升市民的生活質素和增強香港的發展動能，所以要放棄「地剛剛夠就可以」的思維，要有土地儲備才能讓政府和各界有空間想政策創新。

她提到，「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。整個「北部都會區」將發展的土地有3,000多公頃，當中的四成，即是約1,300公頃，將在未來十年的「熟地」中出現。至於交椅洲人工島目標是提供1,000公頃，當中約三成，即300公頃也會在未來十年的後期開始出現。

而為了增加土地供應，甯漢豪指，要做到提速、提效，即是「精簡程序」，當中涉及法定程序和行政程序兩大環節。法定程序方面，局方正準備於今年年底前向立法會提交條例草案，修訂多條與發展相關的法例。至於進一步精簡行政程序，局方承諾明年年中起陸續提出具體建議，並與業界商討。

提質方面，包括將七十年樓齡以上舊樓的強拍申請門檻降至六成、精簡強拍法律程序等，會於今年內諮詢立法會發展事務委員會、專業團體和居民組織，並計劃在2023年下半年將修訂條例草案提交予立法會。