CCL按周跌近2%　跌幅六年最大　料11月底達160點水平

中原城市領先指數CCL最新報164.91點，創255周新低，重返2017年12月水平，按周跌1.96%，跌幅自2016年3月以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價跌勢未止，本周CCL八大指數齊跌，是樓價下調近16周以來第4次。11月3日美國聯儲局加息0.75厘，滙豐銀行宣布上調最優惠利率0.25厘，對樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

料11月底CCL跌至達160點水平

他又表示，樓價跌幅逐步擴大，9月加息後CCL由170點持續下跌，11月3日美國第四次加息0.75厘，預期11月底公佈的CCL將達160點水平，估計期間跌幅約10點或5.88%。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.99點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.16%，跌幅自2008年11月以來最大。CCL（中小型單位）報163.23點，創258周新低，重返2017年11月水平，按周跌2.15%，跌幅2008年11月以來最大。CCL（大型單位）報173.11點，創88周新低，重返2021年2月水平，按周跌1.16%，跌幅10周以來最大。

四區樓價齊跌，當中九龍CCL_Mass報156.80點，創262周新低，重返2017年10月水平。

四區樓價齊跌

按地區劃分，四區樓價齊跌，九龍CCL_Mass報156.80點，創262周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.58%，跌幅8周以來最大，連跌4周共4.65%。港島CCL_Mass報166.98點，創261周新低，重返2017年10月水平，按周跌2.17%，跌幅32周以來最大，連跌4周共3.90%。

新界東CCL_Mass報175.49點，創251周新低，重返2018年1月水平，按周跌2.39%，跌幅11周以來最大。新界西CCL_Mass報156.82點，創134周新低，重返2020年4月水平，按周跌2.77%，跌幅9周以來最大。

總結，樓價持續向下，四大整體指數齊跌4周，CCL累跌3.35%，CCL Mass累跌3.36%，CCL（中小型單位）累跌3.41%，CCL（大型單位）累跌3.04%。