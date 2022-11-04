上月8盤獲批預售涉3828伙　按月增約1.31倍　啟德新盤佔逾半

10月份共有8個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉及3,828伙，按月增加2,175伙或1.31倍。當中包括由華懋集團及港鐵公司（0066）合作發展的何文田站瑜一第1A期及1B期，分別提供447伙，以及183伙，預計落成日期分別為2024年7月26日，及2024年11月29日。

另外， 由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道朗譽同樣獲批預售，提供634伙，預計落成日期為2025年3月31日。

由會德豐旗下茶果嶺住宅項目KOKO HILLS第3A期上月亦取得預售，項目涉及392伙，預計落成日期為2024年6月30日。

啟德四個盤獲批預售 共涉2172伙

至於，啟德亦有四個盤獲批預售，共涉2172伙。當中， 分別為會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及中國海外（0688）合作發展的啟德承豐道19號第一至三期，亦獲批預售，第一至三期各涉361至704伙，合共提供1,590伙，預計落成日期為2024年4月30日。

另外，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合資的啟德新盤澐璟，亦提供582伙，預計落成日期為2024年12月31日。

啟德亦有四個盤獲批預售，共涉2172伙。

10月份接獲3宗預售樓花新申請

另外，10月份亦接獲3宗預售樓花新申請，涉及1027伙，按月減少933伙或47%。當中包括，信置（0083）及資本策略（0497）港鐵油塘通風樓項目，提供792伙，落成日期為2025年9月29日。另外，長實旗下油塘東源街項目第1期，亦申請預售樓花，涉及228伙，將於2024年12月31日落成。另外，宏安旗下薄扶林道86A至86G號項目，涉及7伙，亦預計於2023年11月底落成。