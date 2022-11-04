長沙灣連方 I 首批50伙　折實均價19188元　開放式入場費416萬起

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I， 今（4日）公布首張價單，為港銀宣布再上調最優惠利率（P） 0.25厘後，第二個開價的新盤。該盤首批提供50伙，折實平均呎價19,188元，最平的開放式入場單位，折實售價416萬元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧形容首批為「南昌東起動價」，客群針對需剛客。今次定價雖然較預期中有折讓，但整體售價參考九龍核心區一手盤，亦參考同區樓盤售價，不排除項目日後有機會提價加推。項目今日下午3時將開放示範單位予公眾參觀，周末開始接受認購證記，最快11月上旬開售。

定價屬「南昌東起動價」 較預期有折讓

周銘禧又指，雖然美國宣布再次加息，年內亦已加息6次，不過港銀亦未有跟足，反映銀行資金充裕，認為心理因素大於實際影響。又指，現時疫情亦接近尾聲，假若通關一旦成事，香港整體經濟亦會上升，相信樓市都會跟升。

42伙折實售價低過六球

首批單位包括開放式至兩房戶型，當中開放式戶佔9伙、開放式Studio Plus佔10伙，一房佔23伙、 兩房佔8伙，首批實用面積由232至401平方呎。價單定價495.2萬至930.9萬元，價單呎價由20,778元至24,842元，整批市值約3億元。

以最高折扣16%計，折實售價416萬至782萬元，折實呎價17,454至20,868元。項目入場單位為5樓A室，實用面積232平方呎，屬開放式戶，折實售價416萬元，呎價17,931元。發展商表示，首批50伙當中，有42伙折實售價低過600萬元，其餘8伙售價亦低過800萬元。

今年區內新盤折實均價1.91萬至2.13萬

資料顯示，撇除今日開價的連方I外，今年長沙灣及深水埗一帶亦有3個新樓盤推出，最近期為佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅，在6月份推出首批50伙，折實平均呎價為19,493元。實用面積199平方呎的開放式戶，折實售價346萬元。

而同樣於6月份推出的喜雋發展旗下深水埗鴨寮街93號單幢盤喜．揚，首批涉及32伙，折實平均呎價20,474元，折實最平售392萬元，屬實用面積183平方呎的開放式戶型。

今年初1月份，恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道新盤映築推出首批68伙，折實平均呎價21,379元。不過入場單位為實用面積322平方呎的兩房戶，入場價621.2萬元。

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2024年6月落成 樓花期約一年半

連方 l 位於醫局街233號，涉及一幢住宅大廈，提供158伙，標準樓層每層約8伙，設兩部升降機。全盤單位的實用面積由232至547平方呎，包括開放式至兩房間隔。預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期約一年半。