松本清半年開第5分店　40萬租尖沙咀六千呎巨舖　跌租70%

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」力攻香港市場，短短半年間已有第5間分店，最新落戶尖沙咀區，以每月約40萬元租用金巴利道與加拿分道一個逾6,000平方呎的單邊巨舖。舖位上手長租租客為連鎖化妝品品牌莎莎，是次新租金水平較上一份長租租約大幅插水約70%。



舊租客莎莎月租達134萬

上述由松本清租用的舖位為金巴利道26號地下舖位，屬單邊，對面為諾士佛臺，地舖面積約6,081平方呎，以每月租金約40萬元計，呎租約66元。舖外現已封上圍板，並貼有廣告招紙，印上松本清「香港第五分店」，估計正進行裝修工程中。

據了解，該舖位原由連鎖化妝品品牌莎莎租用，2018年續租時的月租高達134萬元，不過受疫情影響，莎莎2020年中已遷出該舖位，至今逾兩年。

半年4店開業 銅鑼灣旗艦店最矚目

松本清近一年積極進駐香港市場，上述新租用的金巴利道與加拿分道單邊巨舖，已是該品牌在港的第5間分店，之前4間分店均設於大型商場或核心區地舖。其中，首間開幕的店舖位於觀塘apm，於今年5月10日開幕當日吸引長長人龍。

至於最早傳出落戶香港的選址，為銅鑼灣恒隆中心約8,500平方呎旗艦店，租金高達每月約100萬元，上月21日亦已開業；另兩間分店為商場舖，分別位於沙田新城市廣場及屯門市廣場，在今年5月中及7月中旬開幕。單計松本清兩間地舖、即銅鑼灣及尖沙咀分店的租金支出，每月約要140萬元。