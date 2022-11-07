資本策略4.5億沽屯門城．點基座商場　新買家每月收140萬租

民生區舖位獲市場承接。由資本策略地產（0497）持有的屯門啟發徑8號住宅項目城．點的基座一籃子商舖，新近以約4.5億元沽出。就此，資本策略地產執行董事何樂輝回覆《香港01》確認物業已經沽出，但未有透露交易金額。

何樂輝表示，商場一直用作收租，租客以民生行業為主，目前只有兩個舖位空置待租。雖然近月整體經濟仍未恢復，但他認為民生區高回報項目仍受市場追捧。

據悉，上述舖位成交為城．點基座3層商舖，包括地庫、地下及1樓等一籃子舖位，地庫面積約4,419平方呎，地下一籃子舖位面積約5,651平方呎，而一樓面積則約7,160平方呎，總面積約17,230平方呎。以最新成交價約4.5億元計算，成交呎價約2.61萬元。

每月租金收入140萬 新買家享3.7厘回報

上址地庫及1樓現分別由兩間銀行租用，地下街舖則劃分為多個舖位，租客以民生行業為主，包括家品店、便利店等，每月總租金收入約140萬元，即新買家享租金回報約3.7厘。

資料顯示，城．點所在地皮由資本策略於2014年以4.27億元投得，項目於2020年初入伙，涉及提供204個住宅單位，至於基座商舖一直由發展商持有收租。