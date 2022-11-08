國安公署5億購筆架山別墅　設獨立車路出入口　私隱度極高

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（國安公署），近日斥資5.08億元買入筆架山豪宅緹山一幢別墅，為近年九龍區最大額的洋房成交。是次由國安公署買入的別墅1號，為整個屋苑面積最大、私隱度最高的一幢，面積逾7000平方呎，位處單邊，且設有獨立出入口及車路連接，有別於同屋苑其他洋房及分層大樓。



緹山由嘉里建設（0683）發展，早於2018年7月入伙，全盤提供45伙，當中包括19幢洋房，實用面積介乎2,846至7,171平方呎，面積最大一幢正是國安公署購入的別墅1號。緹山同時兩座分層住宅大廈，樓高7層，涉26伙，實用面積介乎1,656至3,017平方呎。

大宅設獨立車路及入口 望開揚九龍市景

緹山位於龍駒道9號，鄰近龍翔道觀景台。據緹山樓書資料，屋苑地盤大致呈長方形，背靠筆架山，後方沒有任何建築物，主要為綠化地帶及斜坡，屋苑出入主要依靠一條龍駒道，接駁至龍翔道。而最鄰近的緹山的住宅屋苑，為龍駒道3號、同由嘉里發展的豪宅緹外。

至於國安公署所買入的別墅1號，靠近屋苑正門入口位置（見下圖）。從平面圖可見，甫進屋苑入口即有兩條分叉路，左邊一條車路獨立連接別墅1號，為全屋苑私隱度最高。至於右邊車路則通往屋苑其他別墅及分層住宅大廈。意味別墅1號的住戶出入，基本上不會與其他住戶碰面。

此外，別墅1號位於屋苑範圍內的西面單邊位置，視野最廣闊，可望九龍區開揚城市景觀。從樓書可見，大宅樓高3層，地下為停車場，可泊三部私家車，屋內設升降機連接各樓層。

其中，高層地下為主要生活空間，提供客飯廳、廚房及一間客房，外連5,014平方呎花園。至於一樓設有三間房間，並設有家庭房；而二樓全層則為主人套房，主人房南北位置均有大露台。而天台面積約1,306平方呎。

7年前每呎地價2萬元批出 成九龍地王

資料顯示，緹山所在的地皮，由嘉里建設於2015年2月以約23.4億元投得，當時每呎樓面地價20,534元，以樓面呎價計，為當時九龍區地王。項目自2019年4月份首錄成交後，至今三年內累沽出39伙，佔全盤45伙約87%，合共套現逾63億元，平均每伙成交呎價逾6萬元。

全國政協林大輝2.3億購緹山特色戶

緹山過去吸引政界名人入市，如全國政協委員林大輝在今年6月份透過首置名義，以近2.3億元買入一伙緹山一伙分層單位，位於1座中層A室，連雙車位，實用面積3,017平方呎，四房間隔，另連91平方呎平台、380平方呎前庭及2,111平方呎天台，屬屋苑面積最大的兩伙分層戶之一，成交價為約為2.275億元，呎價約7.54萬元。