YOHO Midtown第3期用地被政府收回　房協申建720伙資助房屋

政府今年9月透過《收回土地條例》收回新地（0016）、祖堂「朱震川祖」等持有的元朗YOHO Midtown第3期用地。據城規會資料，房協最新就該地皮申請興建約720伙資助出售房屋，以及社會福利設施，項目預計2028年落成。

上述申請地點位於元朗元龍街地塊，鄰近新地樓盤YOHO Midtown，當中部分業權原由新地和祖堂「朱震川祖」持有。該地皮曾獲城規會批准興建YOHO Midtown第3期，但未能收齊地權。至2021年5月政府宣布收回該幅地皮，地皮今年9月正式歸還政府。

新發展方案擬建一幢樓高40層的住宅大廈。（城規會資料）

地皮部分業權原由新地、祖堂「朱震川祖」持有

據最新發展方案，原屬YOHO Midtown第3期的地皮，地盤面積約56,620平方呎，住宅部分地積比率約6.5倍，擬建一幢樓高40層、不多於主水平基準上137米的分層住宅大廈，涉及住宅樓面36.8萬平方呎，提供約720伙。

至於非住宅部分地積比率約0.46倍，涉及樓面約25,834平方呎。料包括兩項政府、機構或社區設施，包括設有32個宿位的輕度弱智兒童之家、地區長者社區中心。

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提供120個住宅及公眾單車位

此外，項目將提供282個停車位，包括162個為私家車位及電單車位，而另外120個則為住宅及公眾單車位。

申請人房協指，是次規劃申請涵蓋大致整個第12區「綜合發展區」地帶，包括第1期已建成的YOHO Midtown、第2期獲批作酒店及住宅發展項目，以及第3期發展的擬議資助出售房屋發展項目。不過上述最新方案僅圍繞第3期用地，對第1期及第2期發展沒有任何改動。