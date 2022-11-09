堅尼地城蚊型住宅地4.4億批出　每呎地價9500元　低估值下限一成

地政總署今公布，堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地以4.39299億元批出，中標財團為興曄發展有限公司。以項目作純住宅用途計算，每呎樓面地價約9,500元，為近年港島地價新低。

地皮於上周五（4日）截標，共接獲9份標書，入標財團包括鷹君（0041）、信置（0083）、佳明（1271）及其士國際（0025），而百利保（0617）及富豪國際（0078）則合資入標。

地盤面積不足6000呎 估值4.9億至7.4億

上述地皮位於廣基工廠大廈及私樓亨富閣之間，地盤面積只有約5,780平方呎，若以純住宅用途，最高樓面面積可達46,243平方呎。中標財團亦可選擇作商住用途。綜合截標前的市場資料，地皮每呎樓面地價10,600元至16,000元，即估值4.9億至7.4億元。

堅尼地城西寧街及域多利道住宅地，受地盤面積所限，料建中小型單位。

賣地章程訂明，除最底3層可作商業用途外，其餘部份只可作住宅用途，跟早前批出的沙田顯和里商住地一樣，可建樓面上限受到商、住用途比例所影響，非工業部份按照地契條款規定的特別條件計算。

發展商須負責其維修保養擋土牆

若以純住宅發展，總樓面面積不得多於46,242平方呎，並設限呎條款（實用面積不少於280平方呎），建築物不得高於地面水平以上100米，項目發展期止於2027年6月30日。

此外，地盤內靠近域多利道的一邊有一幅現存擋土牆用以支撐該道路的結構安全，由於部分擋土牆位置屬於地皮之內，發展商須負責其維修和保養。