堅尼地城蚊型住宅地明截標　測量師削估值15%

堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地將於周五（4日）截標。有測量師表示，近月其他市區住宅項目的中標價低於市場預期，反映大型發展商非常看淡後市，因此調低堅尼地城住宅地估值約15%。

周五截標地皮為堅尼地城西寧街及域多利道內地段第9069號住宅用地，地盤面積約為5,780平方呎，純住宅用途，最高樓面面積可達46,243平方呎，同時中標財團也可選擇作商住用途。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，在賣地條款的各限制下，上述地皮向西寧街的地面將主要作停車場出入口，而向域多利道的人流欠奉，作商業用途的價值不大。

地皮估值介乎5.1億至7.4億

他又指，上周市建局土瓜灣榮光街／崇安街發展項目的中標價遠低市場預期，反映大型發展商非常看淡後市；不過由於是次競投地皮規模較細，相信中小型發展商亦會加入競爭。相比9月底對地皮的估值，該行下調約15%，該行對用地估值介乎5.7億至6.1億元，按純住宅發展計算，樓面呎價12,326元至13,191元。

綜合市場資料，上述地皮每呎樓面地價介乎11,000元至16,000元，即估值5.1億至7.4億元。