萊坊：港豪宅樓價按年微升0.2%　全球排行37位

萊坊發布最新《萊坊全球豪宅指數》，報告追蹤全球45個城市截至今年第三季的豪宅樓價表現，當中，香港豪宅樓價按年微升0.2%，以升幅計算，全球排行37位。萊坊預計，香港在短期內與中國內地維持「封關」狀況，未來三至六個月香港豪宅樓價保持相對穩定，但成交量在低位橫行。

杜拜豪宅樓價按年急升近九成

報告指，豪宅樓價升幅最急速的城市為杜拜，其樓價按年急升88.8%；排第二位的城市為美國邁阿密，其豪宅樓價按年升幅達30.8%；第三位則為日本東京，按年升幅達17%。

若以4月至9月期內六個月表現計，期間香港豪宅樓價回落0.5%，而在6月至9月的第三季內樓價則下跌0.4%。

19個城市樓價第三季內錄跌幅

萊坊指，今年第三季全球豪宅樓價已連續兩季下跌，按年計則錄7.5%增幅，縱然如此，萊坊認為，季度數據顯示升幅已明顯放緩。據指數追蹤的45個城市中，有19個城市的豪宅樓價在今年6月至9月期間錄得樓價下跌，超越今年第一季的7個城市。

萊坊：香港豪宅樓價與大市背道而馳

萊坊認為，香港豪宅樓價走勢，與整體樓市表現背道而馳。該行董事﹑大中華區研究及諮詢部主管王兆麒又表示，儘管市場存在加息和經濟衰退等負面因素，但香港的豪宅樓價在過去一年並未受到太大影響。

他又預料，香港在短期內與中國內地維持「封關」狀況，而豪宅單位供應有限，未來三至六個月香港豪宅樓價將繼續保持相對穩定，但成交量在低位橫行。

萊坊發布的《萊坊全球豪宅指數》是報告追蹤全球45個城市內，每個城市樓價最貴5%的住宅物業。