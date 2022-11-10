荃景圍上車盤三年實蝕逾百萬　呎價不足1萬｜單位直擊

荃景圍一帶上車盤，近期呎價不斷下試新低。其中荃灣中心低層樓景兩房戶，以418萬元沽出，賣方持貨三年多帳面蝕約122萬元。

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心9座南京樓低層C室，實用面積425平方呎，屬兩房間隔。業主因睇淡段市，於8月底以500萬元放盤，直至近一星期勁減75萬至425萬元，終獲用家洽購。經雙方議價後， 業主同意再減至418萬元易手，成交呎價約9,835元。換言之，單位放盤兩個半月累劈82萬或16%沽出。

↓↓荃灣中心成交單位直撃↓↓

廚廁企理 惟景觀欠奉

據各銀行對上址的網上估價，中銀估價為458萬元，恒生則為407萬元，新成交價較估價低約3%至9%。從相片可見，單位內有簡單裝修，廚廁保養新簇，惟景觀欠奉，睡房望出為樓景，與毗鄰大廈距離甚近。

據知，原業主於2019年5月以約540萬元買人上述單位自住，持貨逾三年多，是次轉手帳面蝕讓122萬元，期内物業跌價約23%。若計及入市時繳稅約16.2萬元，及買入賣出佣金共約9.6萬元， 料實蝕約148萬元離場。

參考荃灣中心三房單位呎價，於今年9月份率先跌穿1萬元平，有10座高層E室，面積515平方呎，以480萬元易手，成交呎價9,320元。