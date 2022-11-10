屯門帝御．金灣兩房錄撻大訂　料買家損失逾102萬

香港小輪（0050）及帝國集團合作發展、由恒地（0012）負責銷售的帝御系列，近日陸續交樓，其第一期帝御．金灣新增一宗撻大訂個案，買家料遭殺訂約102.3萬元。

據成交紀錄冊顯示，帝御．金灣3座8樓19室，實用面積487平方呎，屬兩房間隔，單位原於2020年8月以682.01萬元沽出，買家選用發展商提供的建築期付款計劃，買家需要在發展商發出入伙通知信後起14天內支付餘下樓價的85%。惟單位本月9日已終止買賣合約，料該名買家已撻訂，並遭沒收15%訂金，涉及約102.3萬元。

帝御．金灣位於屯門青山公路青山灣段8號，鄰近黃金海岸及泳灘。（余俊亮攝）

ONE INNOVALE 3期首錄撻訂 料殺訂24萬

另外，恒地（0012）旗下粉嶺北項目3期ONE INNOVALE - Cabanna首錄撻訂個案，買家料遭殺訂，損失近24萬元。

據成交紀錄冊顯示，該盤E座16樓12室，實用面積306平方呎，屬一房間隔，在上月29日、即項目首輪銷售時以472.3萬元沽出，該買家選用發展商提供的建築期付款計劃。惟新近被列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料該名買家已撻訂，並遭沒收5%訂金，涉及近24萬元。