為子女報讀市區校網　廿四孝父母蝕逾60萬沽東涌三房｜單位直撃

有業主為了讓子女可遷到市區優質校網， 不惜蝕讓東涌物業，套現換樓。該東涌東環單位連有40萬元裝修，惟自用僅約三年，額外印花稅（SSD）期限剛「鬆綁」即沽出，帳面需蝕15萬元，如計及使費料實蝕逾60萬元。

中原地產分行經理陳賢欣表示，是次成交為東涌東環2A座中層2室，實用面積640平方呎，屬三房套房連梗廚間隔，附有40萬元裝修，享海景及泳池景。 業主因見樓價回落，有意讓子女遷到市區優質校網區，故套現換樓。

↓↓東環成交單位↓↓

月內劈85萬 獲同區租客接貨

單位今年10月以約870萬元放盤，業主原本不欲蝕賣，但見樓市跌勢加劇，終面對現實大幅減價。放盤短短一個月，累減85萬元或近一成，至785萬元沽出，成交呎價12,266元。 新買家為區內租客，有見樓價跌幅顯著，加上單位樓價符合預算，故買入自用。

同類戶型近兩年首次跌穿800萬

陳賢欣續指，上述成交價為同類型單位近兩年來首次跌穿800萬元，對上一宗成交於今年7月錄得，為同座高層戶，造價930萬元，反映相隔約四個月，成交價回落145萬元或16%。

據悉，原業主於2019年11月以800萬元買入自住，持貨剛滿三年，是次轉手帳面微蝕15萬元， 單位期內貶值近2%。如計及當時入市繳稅約30萬元，及買入賣出的佣金共約16萬元，料實蝕近61萬元。