家居裝修｜90後夫婦愛輕奢風　天水圍居屋35萬營造Staycation感覺

家居裝修往往隨著住戶家庭組合的變化，以及年月的增長而改變。在天水圍天愛苑單位「由細住到大」的男戶主，曾經歷兩次裝修。隨著他與新婚的太太展開人生新一頁，遂斥35.3萬元進行第三次大裝修。而為迎合女主人喜愛輕奢風，單位特別加入金屬色、雲石紋磚及粉色元素。



上述天水圍天愛苑居屋單位，實用面積433平方呎，先後進行三次裝修及間隔改動。第一次裝修是男戶主與原生家庭一家4口同住時，當時採三房一廳間隔；第二次裝修，是因為男戶主的家人於同區買入其他物業，故單位由男戶主及妹妹二人同住，故改為兩房一廳；是次新裝修，是由於90後男戶主結婚，故決定將兩房打通變為一房一廳，讓空間更寬敞。

【裝修前】

由於戶主希望將房內的自然光引入客廳， 故選用了長虹玻璃及透明玻璃作為趟門，以分間房間及廳區，兩邊長虹玻璃是梗位，打開中間的趟門，全屋即變為開放式，既光猛亦大大提高了空間感。由於裝修前，廁所空間只有1.1米闊，非常狹窄，故戶主拆走原本廳區的電視牆，重新改位，令廁所空間更闊落。

女戶主喜愛奢華感覺，有意把單位打造為如酒店「staycation」（宅度假）一樣的生活空間，故整體設計走輕奢風，房間牆身選用粉紅色，床頭位置設兩盞吊燈，並按風水師要求呈「一高一低」，免壓住睡眠位置，吊燈主要射向床頭櫃，而床尾位則掛上掛畫。

【裝修後】

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浴室窗戶隱藏於鏡櫃內

客廳電視牆則選用了雲石紋岩板及不銹鋼金屬條，由4塊斜切角拼合，紋路與廚房、廁所的雲石紋磚相近，令全屋雲石一體化。而廁所另一面牆身，選用上灰色雲石紋拋光磚， 帶出奢華高貴的感覺，地面則用灰色雲石紋防滑物料油面磚。

原本單位廁所設有窗戶，但戶主選擇把窗戶收藏於鏡櫃內，需要時才打開，令整個廁都置身於雲石磚中，尤如置身於酒店之中。據好師傅提供的資料，是次裝修工程約七個月，涉及總費用約35.3萬元，當中以木工佔開支最多。