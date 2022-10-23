家居裝修｜私人參建居屋16.5萬大變身　以穀倉門打開硬朗輕工業風

近年愈來愈多港人喜歡輕工業風的室內設計。牛池灣私人參建居屋嘉峰臺一伙兩房單位，近日完成大裝修，除大幅度改動間隔，由兩房打通為一房、以及改為開放式廚房外，設計上全屋走輕工業風格，從牆身、燈具及至趟門均流露型格硬朗的感覺。

是次單位面積不算大，實用面積430平方呎，原則兩房間隔，單位客廳呈L型。原則打開大門時，廚房的牆身會稍為阻擋了客廳的視線。由於戶主較少下廚，家中沒有油煙問題，故新設計把廚房的部份牆身拆除，變成開放式設計。現時打開大門回家，視野更為寬闊。

【裝修後】

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戶主喜歡輕工業風的設計，故全屋以灰色做主調，並加少不少金屬元素，如燈飾，令單位有型格硬朗的感覺。而客飯廳與睡房走廊之間，戶主選擇了安裝穀倉門作為分隔，穀倉門設計源於歐美的農莊，特別之處在於安裝後仍可看到金屬滑輪、滑軌，與輕工業家居十分配搭，門身打開後亦可作裝飾之用。

戶主為夫婦，兩口子的家居放棄了傳統的傢俬擺設，包括客廳棄用沙發及電視櫃，而改用兩張特色木椅子。此外，單位原則兩房間隔亦改為一房，令睡房空間更寬闊，能夠三邊落床。房間的用色較沉穩，戶主選擇墨綠色作為床背的牆身主色，配上兩盞吊燈，有安神放鬆感覺。

據好師傅提供資料，是次全屋裝修花了五個月的時間，涉資約16.5萬元，主要是清拆工程、泥水佔較多費用。

而全屋最令戶主滿意的地方是家中的浴室，用黑、白及灰色的經典配搭，非常耐看，戶主表示裝修師傅施工質素十分好，浴室無論斜水、收口都十分美觀，令他相當滿意。