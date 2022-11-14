海逸豪園業主寧啃10%辣稅賣樓　不足3年勁蝕逾600萬

二手市場疲弱，蝕讓成交不斷湧現。紅磡海逸豪園有三房海景業主，購入單位不足三年，不惜支付10%「辣招稅」、即約165萬元亦要沽貨離場。若計及稅項、佣金等雜費開支，料實蝕逾605萬元，夠買一伙沙田第一城三房。



據市場消息指，是次成交為海逸豪園22座高層A室，實用面積787平方呎，屬三房套連儲物房間隔，座向東，可望海景，據知連豪華裝修。單位原叫價1,800萬元，新近以1,650萬沽出，呎價約20,966元，減價約150萬元。

海逸豪園有三房業主，持貨僅兩年多，不惜連10% SSD沽貨。（資料圖片）

持貨兩年樓價蒸發330萬

據悉，原業主於2020年2月以1,980萬元買入單位，是次轉手帳面蝕讓330萬元，單位貶值16.6%。由於持貨不足三年，需繳付樓價10%的額外印花稅（SSD）、即涉約165萬元，如再計及當時入市繳稅約74.2萬元，以及買賣兩次的佣金共約36.3萬元，估計實蝕金額逾605萬元。

單計此損手金額，在市區或新界區已可多購一個單位。參考將軍澳新都城一伙363平方呎的兩房單位，早前成交價為605萬元；沙田第一城的面積451平方呎三房單位，近期造價僅為565萬元。

業主心態轉弱，單計近兩天，二手市場已錄得至少5宗蝕錢賣樓個案。