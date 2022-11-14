中原按揭：10月按揭保險數字續跌　料全年宗數減少25%

本港第三季樓巿交投表現回軟，影響10月份按揭保險數字繼續向下。中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按證保險數字，10月份新取用按保貸款額按月減少22.4%至67億元，連續三個月回落，涉及1,194宗，按月減少22.6%，金額和宗數均創過去六個月新低。

新批按保宗數、金額連跌五個月

期內新批按保金額按月回落5.1%至161億元，宗數亦按月減少6.3%至2,800宗，宗數及金額均連跌五個月、並創過去八個月新低。

中原按揭董事總經理王美鳳。

王美鳳表示，今年樓市受第五波疫情衝擊，下半年緊接受加息影響，物業交投量大幅萎縮，今年7月至今，二手住宅登記量按月持續徘徊在約2,200宗低水平，較樓市暢旺時期減少達一半或以上，拖累按保宗數及貸款額下跌。

綜合數字顯示，今年首十個月新取用按保貸款宗數及金額錄得15,638宗及904億元，較去年同期分別下跌21.6%及18%。今年首十個月新批按保貸款宗數及金額錄得37,050宗及2,182億元，較去年同期分別下跌26.5%及22.7%。

王美鳳預期，雖然政府今年2月推出「財爺PLAN」，但樓市持續弱勢，影響按保使用量，料全年按保貸款宗數將較去年減少約達25%。