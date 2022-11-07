銀主盤增至226伙再創海嘯後新高　新界西北成重災區

經濟不穩對本港樓市的影響逐漸浮現，銀主盤有上升趨勢。據中原地產獲銀主委託的放盤作統計，本港銀主盤總存量已連升六個月，最新增至226伙，再創十三年新高，亦為2008年爆發金嘯海嘯時銀主盤數量的逾七成水平。當中，新界西北淪為銀主盤一大倉庫。而單計本月的首四日，市場已新增11間銀主盤。



陳永傑：料明年銀主盤有逾千伙

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，經濟轉差，本港樓價自去年高位已累跌近14%，個別屋苑更跌逾兩成，加上加息周期下，銀主盤的增加速度恐加快，甚至複式向上，明年農曆新年後有機會增至逾1,000間。陳永傑再籲政府適時減辣，令樓市平穩發展。

銀主盤數量低位反彈9倍

11月截至4日止，全港銀主盤總存量增至226伙，相比10月下旬錄得的216伙再多10伙，為2009年4月錄249宗後的十三年新高，與去年同期124伙比較，按年升逾八成。參考2008年爆發金融海嘯後，本港銀主盤數量增升至316伙（2008年12月），及後曾回落至22伙（2015年3月），反映目前銀主盤數量已達海嘯時的逾七成水平，並較最低位反彈9.2倍。

住宅銀主盤30%由財仔接管放售

該批遭銀主收樓放售的220多個單位中，住宅佔比按月增加6%至187伙，當中逾三成由財務公司接管放售。逐批住宅銀主盤中，以中小型物業斷供比例較高，能承造最高九成按揭、樓價1,000萬元或以下佔133伙，佔逾七成；樓價2,000萬元以上的中高價及豪宅物業則佔28伙。

按地區計，銀主盤重災區為新界西北區，元朗及屯門現分別有16及12伙銀主盤，合共28伙，分布在屯門瓏門、天水圍嘉湖山莊、元朗爾巒、尚悅及娉廷等；至於將軍澳更急升至15伙，較今年初約5伙急升兩倍。

MALIBU首現銀主盤 御金．國峯增至3間

11月首四日，市場再多11伙銀主盤，其中一伙來自入伙約三年的日出康城MALIBU，單位為1A座低層戶，實用面積1,087平方呎，屬四房間隔，銀主開價1,800萬元，呎價16,559元，成為該屋苑首間銀主盤，叫價比業主於2018年一手買入價約1,946萬元，再低146萬元或逾7%。

另外油麻地御金．國峯再新增一伙銀主盤，令屋苑銀主盤數量增至3伙，為目前全港最多銀主盤屋苑。

另外，10月份市場錄得約7宗銀主盤成交，大部分需劈價。其中，樂富居屋富強苑A座高層9室，面積656平方呎，未補地價下以780萬元售出，呎價11,890元，比原業主兩年前買入價826萬元低45萬元或5%。該單位正是兩年前東九龍區的「居屋王」，曾創呎價新高。

叫價低過「自己」銀行估價

樓市低迷，二手成交價「一間平過一間」，部分有心出貨的銀主亦陸續減價吸客，甚至出現叫價低過自己銀行估價的現象。如日出康城領都5座一個面積680平方呎的三房單位，銀主為本港大型銀行，單位上月叫價848萬元，銀行近日因應市況，把叫價調低6%至798萬元，呎價11,735元。