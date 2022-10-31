樓價下跌　第三季負資產個案大增9倍至533宗

本港樓價過去一年跌逾9%，負資產宗數急升。香港金融管理局今日（31日）公布，2022年第三季末負資產住宅按揭貸款錄533宗，較上一季的55宗按季大增9倍，料為2016年第二季的1,307宗後、近六年季度新高。

金管局指，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第二季末的55宗，增加至2022年第三季末的533宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

而負資產住宅按揭貸款涉及的金額，由2022年第二季末的3億港元，增加至2022年第三季末的30億港元。至於負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額由2022年第二季末的400萬港元，增加至2022年第3季末的5,900萬港元。

局方又指，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

局方又指，此調查所得數字，僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

參考官方樓價指數顯示，9月份私人住宅樓價指數按月再跌2.06%，連跌四個月，屬2019年2月後、逾三年半新低。至於今年首三季本港樓價累跌8.07%；與去年9月歷史高位相比累跌約9.04%。