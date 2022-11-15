傳何文田豪宅傲玟被會計師接管　即日起暫停現樓開放

何文田新盤傲玟經歷多番波折，上周終重啟銷售，並落實周一（11月14日）起以每日招標形式推售31伙標準分層戶。不過，據市場消息，傲玟最新已由會計師事務所羅兵咸永道接管，項目即日（15日）起暫停開放現樓，直至另行通知。傲玟發展商金鋑有限公司回覆《香港01》表示，對上述市場消息沒有回應。據悉，由於事件涉及爭議，發展商已交由法律團隊處理。



傲玟延後交樓接近一年，至上周突然公布新一份銷售安排，定於昨日（14日）起招標31伙標準分層戶，直至明年3月31日截標。該批招標單位分布在項目第1至3座，涵蓋兩房至三房單位， 當中三房佔25伙，其餘6伙為兩房，實用面積918至939平方呎。惟暫未聞承接。

今年8月才獲批滿意紙 累積延後22個月

傲玟原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有，去年8月底，發展商因未能證明可應付工程超支，被當時的運房局撤銷其預售樓花許可。項目今年在8月份重新獲批滿意紙，發展商當時表示，將安排於30天內向項目買家發出收樓通知書。項目入伙日期累積延後了22個月。

傲玟自2019年開售至今，累錄得28宗成交，其中9宗交易告吹，即累積僅沽出19個單位，佔全盤401伙約5%。