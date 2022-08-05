何文田傲玟再申預售　賣方公司現董事變動　柯清輝疑做白武士接手

原本由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，入伙日期至今已延遲了21個月，新近再向地政總署申請預售樓花同意書，不過，原業主潘蘇通已於今年7月8日已被高等法院頒令破產及其公司清盤。而傲玟的賣方金鋑有限公司，其董事亦出現變動，目前董事包括柯清輝等人，意味柯清輝已經入主傲玟，成為項目的白武士。



柯清輝擔任賣方公司董事

據資料顯示，傲玟的賣方金鋑有限公司（Gold Topmont Limited）於今年3月份出現董事變動，目前公司3名董事包括柯清輝（OR, CHING FAI），其報住地址為北角和富中心一個複式單位。

柯清輝為知名銀行家，曾任香港銀行公會主席、香港上海滙豐銀行有限公司執行董事及恆生銀行副董事長兼行政總裁，亦曾擔任思捷環球（0330）非執行董事及董事會非執行主席，惟於2020年12月辭任。據北角區代理指，上述申報單位一直為柯清輝的自住單位。此外，金鋑有限公司其餘兩名董事包括一名姓侯及姓鄭的女士，侯氏報住深圳。

翻查資料，柯清輝與潘蘇通過去亦有所聯繫，如在2016年10月，高銀金融旗下九龍灣高銀金融國際中心開幕時，亦有邀請柯清輝出席剪綵儀式，並同台合照。

金鋑：項目已竣工 將以現樓或樓花出售

傲玟去年8月底，被運房局撤銷預售樓花許可，新近再重新向地政總署申請預售樓花同意書，就傲玟最新現況，金鋑有限公司回覆《香港01》表示，傲玟項目一直由金鋑持有，現時項目已經竣工，並正申請滿意紙。公司會因應市況考慮不同售銷策略，包括以現樓或樓花形式出售何文田傲玟。

傲玟由六座住宅組成，提供401伙，原錄得28宗成交，及後有9宗交易告吹，至今僅沽出約19伙。而項目原業主、高銀金融前主席潘蘇通，於今年7月8日已被高等法院頒令破產及其公司清盤。

↓↓傲玟今年1月現場工程狀況↓↓