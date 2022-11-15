9月僅一個私樓項目動工　首三季累計8008伙　按年跌39%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月份只有一個項目動工，但屬中型項目，故以伙數計，仍是今年動工量第四多的月份。該項目為信置（0083）等的油塘通風樓項目。

據屋宇署今日發表最新數據，今年9月份只有一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位790伙，較8月份的1,065伙回落25.8%，而第三季累計有2,012伙，較次季的3,612伙大減44.3%。

至於今年首九個月累積動工量只有8,008伙，較去年同期的13,064伙大減38.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。（資料圖片）

數據顯示，9月份有一個私樓項目動工，涉及單位790伙，為高超道（NKIL 6602）、即油塘通風樓項目，是九龍區踏入下半年以來的首個動工的私樓項目，並為區內今年伙數規模第二大的項目。

連同上述項目，今首九個月全港共有21個私樓項目動工，涉及單位總數8,008伙。當中以九龍區的施工單位數量最多，涉及9個、合共4,073伙，單位佔整體比例約50.9%；新界區有7個私樓項目動工，涉3,763伙，佔整體比率約47.0%；港島區則有5個、合共172伙，佔整體比例約2.1%。

陳海潮指，第三季只有5個私樓項目動工，表現仍然相對緩慢，不過，市場不乏有大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括天水圍33區天榮站1,917伙、啟德第4B區3號地盤1,216伙、啟德第4B區4號地項目856伙、何文田站2期845伙等。若上述項目於第四季陸續動工，相信全年動工量可超越1.3萬伙，或上試近五年高位。