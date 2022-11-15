太古金馬麟山道5號准建兩幢洋房　黃竹坑站第5期獲批圖則

屋宇署今（15日）公布，9月共批出23份建築圖則，包括14項住宅及商住發展、4項商業發展等。當中，最大規模為新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略（0497）及麗新發展（0488）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第5期，准建兩幢樓高35層及34層的分層住宅，大廈設有3層基座，總樓面約63.51萬平方呎。

宏安鴨脷洲項目建27層高商住樓

此外，宏安地產（1243）鴨脷洲大街17至23號、平瀾街7至9號、新市街37至39號地盤，獲批建一幢樓高27層的商住大廈，總樓面約6.81萬平方呎，住宅部分佔約6.06萬平方呎。

至於太古集團旗下山頂金馬麟山道5號，准建兩幢設有地庫、樓高兩層的洋房，總樓面約10,589平方呎。據悉金馬麟山道5號現為一幢獨立屋，由太古集團一名高級董事居住。

黃竹坑站上蓋暫有兩期住宅在建中。包括第一期晉環（綠色棚架) 及第二期揚海（黃色棚架）（梁鵬威攝）

元朗、馬鞍山過渡性房屋獲批圖則

過渡性房屋項目方面，由新世界（0017）借出、並由基督教香港信義會社會服務部負責營運的元朗牛潭尾住宅地皮，准建5幢樓高4層的過渡性房屋，另設有活動室、機房等非住宅部分。項目總樓面約30.52萬平方呎，住宅部分佔29.78萬平方呎。

而東華三院負責營運的馬鞍山落禾沙里項目，獲批建一幢4層高的過渡性房屋，總樓面約13.01萬平方呎。

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