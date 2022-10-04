驗樓｜薈藍203呎開放式　露台疑有空心磚　鍾Sir拆解磚後乾坤

宏安地產（1243）旗下青衣薈藍，近月開始收樓。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收薈藍一個中層A單位，屬開放式間隔，實用面積約203平方呎。由於單位事前已作初步驗收及被執修，故是次鍾Sir再驗樓時已沒有發現太大問題。



薈藍位於青衣寮肚路8號，周邊環境寧靜，鄰近多間學校，屋苑正門對出即有巴士及專線小巴往來青衣城及荃灣等，車程約需十分鐘，而日常生配套可到鄰近的公屋長亨邨商場。

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由於單位事前已安排另一驗樓師作初步驗收，故是次不予評分。據業主透露，此前發現的鋅盤漏水等問題，已由發展商解決。經鍾Sir 再仔細覆檢後，直言「呢個階段黎畀分嘅話，肯定高分到爆炸。」他指，單位面積細小，理論上問題會相對少，但由於此類單位在評分標準中的面積系數會乘以二，變相有大瑕疵時扣分亦會相對「重手」。

疑似空心磚？ 清脆響聲屬正常

是次驗收單位實用面積只有約203平方呎，其中，露台位置有石磚經敲打後，發出清脆響聲，與平日發現空心磚的聲響相近。鍾Sir利用金屬探測器，發現磚牆內藏有金屬，並指若石磚經敲打後發出清響，不一定等於空心，有機會是發展商在磚底安裝鐵架，不構成安全問題。他補充，日後若在該處鑽洞，需要留意洞口附近會否有水喉或電線，避免發生意外。

淋浴間去水位易積水 但不建議重做

至於浴室方面，淋浴間去水位呈長形，鍾Sir指此屬平底設計，持續放水後會出現積水情況。「平底去水位係最乞人憎，就算做到幾平，點都會有少少積水。」鍾Sir建議業主可延長抽濕時間，因去水位有磚蓋遮蔽，對外觀不構成影響。鍾Sir亦不建議業主拆除重做，因拆除期間，若不慎打穿地板磁磚，或有機會影響防水。另外，鍾Sir發現去水口有少量沙石，建議業主簡單清除即可。

鍾Sir又留意到窗邊防水膠有一個細小的洞孔，對整體防水功能影響不大，他表示，除了窗邊防水膠外，窗框邊緣亦有實膠，變相是雙層防水，若業主有所憂慮，提議可向發展商反映，問題輕易便能解決。

據發展商宏安回應，單位的窗戶為預製組件，即窗框連同石屎一併組裝，窗框嵌入石屎已可大幅減低漏水機會，防水性能較傳統略勝一籌。

↓↓其他扣分位↓↓

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