康城LP10住客會所首度曝光　設戶外無邊際泳池、蒸氣浴室

將軍澳—藍田隧道、將軍澳跨灣連接路將於下月11日通車。由南豐及港鐵（066）合作發展的日出康城第十期LP10，亦早已在上月獲批轉讓同意書，住戶即將入伙，項目住客會所CLUB 10亦首度曝光。

LP10住客會所CLUB 10連同綠化空間佔地近6萬平方呎，戶外戶內設施齊全。會所前臨270度海景。會所備有多項康體設備 ，包括多用途運動場、瑜伽舞蹈室、健身室、康樂健體區、室內按摩池、蒸氣浴室及嬉水池等，另設多個綠化園區，包括紓緩壓力的悠然綠徑。

會所連綠化空間佔地近6萬呎

此外，會所設有約31米長戶外無邊際泳池及約23米長室內恆溫泳池，視野連接藍塘海峽及港島東海景。會所同時設有卡拉OK室、玩樂室、宴會廳、音樂室、桌球室、閱讀廳，以及休閒雅座等。

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累售791伙佔全盤89% 適時作新一輪銷售

南豐董事及銷售部副董事長麥一擎表示，該盤自2021年初推出以來，至今共售出791伙，佔整個期數住宅單位約89%。項目於上月獲批轉讓同意書，現正陸續入伙，並計劃適時部署新一輪銷售。

LP10由兩座大樓組成，合共提供893個住宅單位，當中包括 831伙為兩房至四房標準單位，62伙特色戶，實用面積由 447至3,906平方呎。