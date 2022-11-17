曾指香港樓價貴　演員劉心悠擲2250萬買西貢全幢村屋　低市價5%

二手市場疲弱， 有名人趁低位入市。在台灣出生長大的演員劉心悠，近日以首置名義買入西貢清水灣道澳貝村單號全幢村屋， 低市價5%。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，涉及的西貢澳貝村單號村屋，建築面積2,100平方呎，屬四房套連三廳間隔，可望山景。單位原叫價2,480萬元，累減230萬元或減幅9.3%，至以2,250萬元沽出，建築面積呎價10,714元，廖振雄指，屬低市價5%。

資料顯示，是次買家登記為劉凡平（Liu Fan Ping），與劉心悠的原名相同。據知，劉心悠是以首置名義入市，料需支付樓價4.25%印花稅， 即約95.6萬元。

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曾稱本港樓市貴 無置業打算

劉心悠早在2012年出席活動時，曾向傳媒表示打算買樓，希望物色到一個安樂窩跟家人同住，並指曾到貝沙灣睇樓，又指問風水師意見。

及至2018年出席新盤活動時，她表示「香港樓價算貴」，在港亦是租樓住，當刻未有置業打算，如入市會以單位的面積作為選擇居住的首要條件。當時她又透露，自己亦有在美國洛杉磯投資住宅。

據悉，上述村屋原業主於2008年3月以1,580萬元買入物業，持貨逾十四年，是次轉手帳面獲利670萬元離場，期內升值42%。

西貢澳貝村位置較近銀線灣廣場及坑口，成交極稀疏，二手呎價約徘徊1.1萬至1.2萬元。