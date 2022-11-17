裕民坊重建項目「一口價」定勝負　競投財團市值須不少於251億

市建局旗下觀塘市中心第四及第五發展區項目，昨日（16日）正式推出招標，並於2023年1月11日截標。市場消息透露項目的招標條款，是次招標較為簡單直接，競投發展商將以一口價定勝負，未設有分成及分紅要求。

市建局將保留11萬呎寫字樓、50個車位

市建局亦為有意競投的發展商設入標資格，除了規定競投財團需要符合合資格的建築經驗外，其資產淨值或市值需不少於251億元。此外，項目落成後，市建局將會保留約11萬平方呎的寫字樓樓面，以及50個寫字樓車位。

市建局昨日邀請19家發展商及財團入標競投上述項目，但9月份截收意向時合共接獲24份意向書，即有5間發展商未能入圍。

歷時逾二十年時間的觀塘市中心項目，為市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，上述為最後一個發展區域，前身為裕民坊部分，地盤面積為275,505平方呎。項目完成後，預計總樓面面積上限為2,165,932平方呎。

最新估值93億至216億 下限調低近四成

項目是次引入「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施樓面面積，當中，酒店樓面縮減到0至約34.44萬平方呎，意味中標發展商日後可放棄興建酒店；至於商場樓面不少於約70萬平方呎，並需設於項目的低層樓層。

早前，市場人士預計，項目最高估值達259億元、每呎樓面地價12,000元；最低估值為每呎樓面地價約7,000元，估值約151億元。不過，由於近日市場氣氛轉淡，項目估值亦被下調至每呎樓面地價介乎4,300元至10,000元，即最新估值介乎93.1億至216.6億元，估值下限大跌約39%。