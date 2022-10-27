信置及招商局置地近24億奪土瓜灣榮光街項目　低估值下限近1成

市建局最新公布，旗下土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，以約23.88億元批出合作發展合約予信置（0083）及招商局置地（0978）組成的財團，每呎樓面地價約8,571元，低市場估值下限約9.8%，亦較今年3月批出的同區另一項目低近25%。



上述地盤面積約3.1萬平方呎，總樓面約27.9萬平方呎，當中住宅總樓面涉約23萬平方呎，預計可提供560個單位，另基座商業及零售平台層提供約4.6萬平方呎。項目位置在榮輝大廈及旭日豪庭之間，料日後部分單位享海景。

地皮截標前的估值約26.5億至36.2億元，每呎樓面地價約9,500元至13,000元，意味是次中標價較市場估值下限低約9.8%。

長實3月份投同區項目 每呎地價1.1萬

參考對上一個同區批出的市建局重建項目，為土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街「四合一」發展項目，今年3月以長實以約59.96億元投得，每呎樓面地價約11,382元，反映七個月間跌價24.7%。

土瓜灣榮光街／崇安街於本月6日截標，當時接獲7份標書，以大型發展商為主，除中標者，還包括新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、英皇（0163）、會德豐及鷹君（0041）。

市建局表示，項目合作發展協議訂明項目內的商業部分，落成後由市建局及財團共同持有和管理，市建局將擁有當中三成的權益。成功取得項目的財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本。

據資料，上述項目設有分紅條款，當賣樓收益超過60億元起，中標財團將向市建局分紅。至於項目商場部分，中標財團將佔商場權益約70%，市建局則持有30%。項目住宅單位大小亦設有限制，實用面積不可少於300平方呎，半數單位面積須少於480平方呎。