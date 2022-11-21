何文田傲玟被會計師接管　發展商入稟高院禁止接管行動

何文田傲玟原定於11月中重啟銷售，推31伙分層戶招標。不過，樓盤上周被會計師事務所羅兵咸永道接管，本月15日起暫停開放現樓，同時終止31伙的銷售安排。據了解，傲玟發展商金鋑有限公司已就接管行動，向高等法院呈交入稟狀，稱接管行動視為無效。傲玟發展商金鋑回覆《香港01》表示，確認已入稟高等法院，惟事件已進入司法程序不便評論。



是次入稟狀由金鋑有限公司的兩名董事等提交，被告人包括Grand Xi Investment多間公司，以及接管行動所涉及會計師樓入夥人。發展商金鋑認為，第一被告所宣稱的違約事件並無發生，故相關接管金鋑之行動視為無效。

重啟銷售翌日 即被會計師接管

市場消息指，傲玟在8月底獲得滿意紙後，積極進行現樓推廣及銷售部署，並於10月下旬通知項目買家收樓，以及讓地產代理參觀樓盤。而在11月9日發展商公布重啟銷售，14日開始招標，不過翌日卻傳出傲玟已被會計師事務所羅兵咸永道接管，發展商被逼中止銷售。

疑未有準時還款 消息：罰息為更佳做法

據了解，是次接管行動主要涉及發展商未有準時還款，惟未知涉及還款金額。發展商一方認為，情況並未嚴重到項目需要被接管，認為罰息是更佳的做法。