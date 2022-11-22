新地奪西九藝術廣場大樓發展權、營運權47年

西九文化區管理局公布，藝術廣場大樓項目由新鴻基地產（0016）之全資附屬公司力享有限公司成功投得。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分高興投得西九文化區藝術廣場大樓項目，這是集團繼2019年底投得高鐵西九龍總站上蓋大型商業項目後，另一個在該區地標性項目；集團再次在西九投資發展大型項目，足證集團對香港和國家前景充滿信心。

郭炳聯：與環球貿易廣場、高鐵西九龍總站上蓋發揮聯動效益

郭炳聯指，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，新地深信西九藝術廣場大樓項目落成後，有助推動香港成為全球其中一個最具活力的藝術文化樞紐。西九藝術廣場大樓並非純商業項目，而是西九文化區不可或缺的一環，將助力香港發展中西文化藝術及促進交流。項目更會與毗鄰的環球貿易廣場，以及正在興建的高鐵西九龍總站上蓋商業項目發揮聯動效益，進一步提升西九作為香港以至大灣區內獨特的商業、文化、藝術、零售、娛樂和交通樞紐的地位。

馮程淑儀：以藝術為主題特色商業項目

管理局行政總裁馮程淑儀表示，藝術廣場大樓項目位處西九文化區（西九）黃金地段，與包括M+及正在興建的演藝綜合劇場等多個世界級藝術文化設施一脈相連。此項目是西九結合文化藝術設施及商業項目發展模式的重要組成部份，旨在為香港建構獨特的文化樞紐和以藝術為主題的特色商業項目，並帶來長期的收入，以支持西九實踐其文化使命。管理局期待與新地合作發展藝術廣場大樓項目。

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藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約699,673平方呎，辦公室佔672,063平方呎，而零售、飲食、娛樂部分佔26,910平方呎。管理局於2022年9月9日招標，並於同年11月14日截標。新地投得為期約47年的發展權和營運權，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

僅收一份標書 回標價符合市場水平

管理局於截標時收到一份標書，經審視管理局委聘的三位獨立估價師提供的平均估價及其他相關因素後，認為新地的回標價符合市場水平，並決定接納其標書。項目於上周一（14日）截標時，市場預計項目估值介乎約34.9億至48.9億元，即每呎估值約5,000元至7,000元。

曾接獲4標書 惟今年中取消招標

去年11月，管理局就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，並在今年2月截標，當時接獲至少4份標書，入標財團包括是次中標的新地、信置（0083）、華懋及領展（0823）。惟在7月份，即截標後逾四個月後，管理局公布取消項目招標程序，並推出優化版本，將發展權和營運權由34年期大幅增加至47年期。

管理局早前指，取消招標並推出優化版本，主要是因應投標者的意見，要求政府延長合約的34年期限，以及放寬對泊車位的10年使用期限，一併放寬至地契的剩餘年期（即約47年至2070年）。政府同意管理局的要求，並於8月和管理局修訂地契和簽訂補充備忘錄。

須不遲於2026年中落成及開始交租

關於項目落成時間，管理局早前指，由該局負責的部分仍然預計在2025年完成，而在整個招標過程中，局方聽取了有些持份者的聲音，擔心未來疫情或有反覆，對建築程工序或產生潛在的影響，所以局方對細節作出微調，項目須不遲於2026年中落成並開始交付租金。 如中標發展商於2026年中前落成，管理局會以分成方式提早收取租金。