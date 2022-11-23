審計報告｜一手銷監局近七成轉介延遲　擬備調查報告長達17個月

新一份審計報告周三（23日）出爐，當中，審計署就一手住宅物業銷售監管局（銷監局）對新盤銷售的規管進行審查，發現有近70%個案在接獲後超過3個工作天才轉介，違反處理投訴程序的規定；另指銷監局完成調查工作需時甚久，有76%審查個案未達到作業備考所訂的時間目標。審計署認為，銷監局在處理投訴有可予改善之處。



據報告內容指，在2021年1月至2022年6月期間，銷監局接獲的投訴個案有143宗，審計署審查了其中的20宗，包括16宗與涉嫌違反《一手住宅物業銷售條例》有關、並已轉介調查組調查的個案。審計署審查該16宗個案截至2022年7月的情況，發現轉介個案進行調查有所延遲，當中有11宗（69%）個案在接獲後超過3個工作天才轉介，違反處理投訴程序的規定。

審計署認為，銷監局完成調查個案工作需時甚久。（資料圖片）

個案結案平均需時71天

此外，銷監局向投訴人跟進個案時，採取了不同做法。舉例，銷監局只向6宗個案的投訴人提供最新進展，而沒有就其餘7宗個案向投訴人提供最新進展。署方又指，就該16宗個案，有5宗的調查工作和所有跟進行動雖已完成，但投訴組用了47天至88天 （平均為71天）才把個案結案，認為投訴個案結案需時甚久。

76%調查個案未達時間目標

至於完成調查個案工作亦被審計署認為需時甚久。審計署分析2019年1月至2022年6月期間完成的348宗調查個案，發現有265宗（76%）並未達到調查組的作業備考所訂的時間目標。

擬備調查報告長達17個月

署方指，審查當中15宗個案，發現調查組在接獲個案後需時一天至十五個月展開調查 （平均為五個月）。在調查過程中，有6宗個案的調查工作在展開後，曾超過三個月未獲調查組跟進。又指擬備調查報告／個案報告所需的時間不一，介乎調查工作完成後五天至十七個月（平均為七個月）。

建議訂明跟進行動、結案時間

審計署建議，銷監局應採取措施，以確保遵循處理投訴程序，適時轉介投訴個案進行調查。又指局方應訂定指引，訂明須向投訴人作出的跟進行動，以及投訴個案結案的時間，並加快行動完成調查個案。