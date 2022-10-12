睿峰「呼吸Plan」苦主申消費者訴訟基金獲批　已委聘律師跟進

原由中國恒大（3333）持有的長沙灣睿峰（前稱恆大．睿峰），去年轉讓予合夥股東鼎珮集團後鬧出按揭風波。部分買家原採用發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的90%一按，惟在項目轉讓後只獲發展商提供80%一按，因而無法上會、被殺訂及追收利息。今年7月份，數十名買家分別向消委會、一手物業銷售監管局等多個部門求助。據知，部分買家申請「消費者訴訟基金」已成功獲批，近日已委聘律師跟進。



事件發生於今年5月份，約30多名睿峰的小業主採用了原發展商當年售樓時提供的「呼吸Plan」及90%一按，但在項目股權變更後，不被新發展商承認相關安排，並僅獲提供80%一按，部份業主因未能在指定日期付清樓價尾數及完成交易，而被追收利息。該批小業主曾向消委會、一手物業銷售監管局、地政總署及海關等求助。

袁海文：逾半數買家申請已獲批

及後，小業主在立法會議員鄧家彪和江玉歡陪同下，與消費者委員會代表見面，7月份消費者訴訟基金管理委員會陸續批出「法律協助」。

據跟進部分小業主情況的深水埗區議員袁海文回覆《香港01》指，今年中陸續有買家申請消費者訴訟基金，至今有逾半數、約數十名買家的申請已獲批，近日亦已委聘律師作跟進，循法律途徑解決交易爭議。他又指，曾向一手住宅物業銷售監管局查詢事件的跟進進度，惟對方僅回覆指跟進中，認為局方未能及時保障買家權益。

自鬧出按揭風波後，至今年8月底止，睿峰兩個月累錄得33宗撻訂，總殺訂金額約1,448萬元。據鼎珮集團早前指，部分買家因無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易、或已表明不會完成交易，故劃一沒收5%訂金。

消費者訴訟基金為「長勝之師」

消費者訴訟基金於1994年由港府撥款設立，向消費者提供法律意見、協助、及委任律師及大律師代表申請人提出民事索償。若個案涉及商戶的不當行為及重大消費者利益，不符合其他法律協助資格的消費者，可向基金提出協助申請。

消委會總幹事黃鳳嫺今年中曾表示，消費者訴訟基金過去十年間共接獲188宗申請，並協助42宗個案追討索償。當中12宗個案獲判勝訴，11宗達至和解，沒有訴訟失敗個案。目前尚有9宗個案仍在處理，餘下個案因消費者或其他原因而終止。消委會形容，基金於過去十年屬「長勝之師」。參考2005年，該基金曾協助「畢架山一號」7個單位、合共12名小業主，成功向發展商追討因延遲交樓引致的損失，涉及約200萬元賠償。