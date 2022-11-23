安達臣道商業地三個月跌價五成　測量師：沒有流標、難以理解

觀塘安達臣道第二幅商業地由新地（0016）以2.96億元奪得，每呎樓面地價約2,684元，呎價較三個月前同區第一幅由領展（0823）中標的商業地，大幅低約51%。有測量師表示，是次中標地皮的每呎樓面地價，除了遠低於領展地皮，同時也較上次第二及第三高的落選標金更低，不理解為何政府沒有作出流標決定。另外也有測量師估計，政府有意避免流標打擊市場。



安達臣道第二幅商業地於今日傍晚公布招標結果，中標財團新地的投標金額為2.96億元，每呎樓面地價約2,684元。參考8月底領展中標的區內安達臣道首幅商業地，成交價高達7.66億元，呎價亦高達約5,501元。

華坊梁沛泓：政府賣地手法時如同「散貨」

對於安達臣道第二幅商業地以低價批出，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，難以理解政府做法，又指是次成交價並不合理，政府有權把地皮流標日後再重售。他指出，區內首幅商業地僅在三個月前批出，每呎樓面地價約5,501元，對區內往後的同類地皮是一個有參考性的標準。

此外，梁沛泓認為，雖然早前普遍市場人士也調低該幅商業地皮的估值，但普遍估值也超過每呎樓面地價4,000元，反映最新成交價與市場預期有明顯落差。他認為，近月不少官地也以低於市場預期的水平賣出，但政府已選擇最高出價財團，因此不算「賤賣」土地，不過政府賣地手法時如同「散貨」，直言好像「乜價都賣」。

測量師料領展上次或「計錯數」

此外，有測量師認為有份參與競投、但未能中標的領展，是次出價水平令人費解。又指雖然安達臣道第二幅商業地的總樓面較首幅少20%，地皮又劃分「一大一小」兩幅地皮發展，但相信所導致的額外成本並非是次低價成交的主因。該名測量師指出，三個月前領展所入標的金額為每呎樓面地價約5,501元，惟是次卻至少低超過一半，做法並不合理，只能解釋為首幅地皮入標時「計錯數，否則不會縮咁多」。

普縉李雋傑：中標價出乎意料之外

至於普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑則表示，是次中標價出乎意料之外。又指安達臣道首幅及第二幅商業地，整體規模相若，惟是次地皮有一小幅地盤不連接主地盤，某程度上或令發展受制肘，相信為成交價較預期為低的原因之一。

美聯林子彬：政府避免流標打擊市場

而美聯測量師行董事林子彬亦認為，項目分開兩塊地皮發展，建築成本有所增加，令出價更為審慎。同時由於息口趨升，增加投資成本，令發展商調整出價。林子彬又認為，雖然項目成交價低於市場預期，但同時亦反映政府配合市況環境，將地皮底價作出調整，此舉可避免項目流標打擊市場，並以穩定地皮供應為目標。