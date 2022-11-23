新地2.96億奪安達臣道第二幅商業地　呎價2684元　低領展地51%

地政總署今（23日）公布，觀塘安達臣道第二幅商業地，中標財團為新地（0016），成交價為2.96億元。以項目最高樓面面積110,290平方呎計算，每呎樓面地價約2,684元，不僅較估價下限平兩成，亦較今年8月底批出予領展（0823）的安達臣道首幅商業地低約51%。



不足四個月 同區商業地價急跌逾五成

上述安達臣道第二幅商業地，為測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積約57,373平方呎，最高樓面面積為110,290平方呎。早前市場預計，地皮每呎樓面地價3,355元至5,500元，估值介乎約3.7億至6億元。

用地於上周五（18日）截標，共接獲4份標書，包括在8月底奪得安達臣道首幅商業地的領展（0823），另有新地（0016）、信置（0083）。

資料顯示，安達臣道首幅商業地在8月底由領展（0823）奪得，當時成交價7.66億元，每呎樓面地價約5,501元。即事隔不足四個月，同區商業地價急跌逾五成。

安達臣道新發展區，前身為石礦場用地。（周智堅攝）

地皮面積較細、且劃分作兩幅發展

是次新地中標地皮的樓面呎價較上一幅低逾五成，原因之一估計是是次地皮較上一幅的面積細約兩成，而且地皮劃分為兩幅發展，料發展成本將有所增加。而該兩幅地皮面積「一大一小」，兩者相距約120米。而面積較大的部分，鄰近領展8月中標的項目。

項目分開兩塊地皮發展，北面較細一幅之樓面面積約5,000多平方呎，另一幅位處南面、較大之地皮，樓面面積約104,906平方呎，中間位置料日後作為區內的中央公園，雖然地皮發展成本較高，但有測量師指，因用地位處民生區，商業樓面落成後料將服務區內客為主，需求穩定，適合作長線投資。